Vrau ndërtuesin me grushte, djali i anëtares së KLP mbërrin në Gjykatën e Vlorës

Do të jepet sot masa e sigurisë për 33-vjeçarin, Rei Meta, i cili dhunoi për vdekje 55-vjeçarin Armando Meshau. Djali i anëtares së Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Nurihan Meta, ndodhet në Gjykatën e Vlorës.

Mbërrin në gjykatën e shkallës së parë në Vlorë Rei Meta i arrestuar kryesor për vrasjen e 55-vjecarit Armando Meshau ditën e hënë në Vlorë. Seanca gjyqësore vazhdon me dyer të mbyllura. Gjyqtare e kësaj çështje është Emiljana Dhima ndërsa prokuror i kësaj cështje Arjan Xhaferi. Rei Meta akuzohet për “vrasje nga pakujdesia neni 85 i kodit penal.



Ngjarja e rënë ndodhi në një kancelari pranë Gjykatës së Vlorës, ku viktima dhe 33-vjeçarin, të cilët kishin konflikte pronësie, kishin shkuar të printonin disa dokumente.

Fillimisht ata kanë debatuar me fjalë, viktima ka goditur me grusht të riun. Në këtë moment, 33-vjeçari iu është kthyer duke e goditur me grushta.

Armando Meshau ra në karrige dhe i riu largua nga qendra e internetit. Pak sekonda më vonë 55-vjeçari ndërroi jetë.

Ndërkohë Rei Meta u arrestua rreth 4 orë më vonë në zonën e Lungomares nga uniformat blu.





Si një familje ka kapur shtetin

Rei Meta, i arrestuar për vrasjen Armando Meshaut në Vlorë, është Përgjegjës Grupi i Inspektorëve të Kontrollit Fizik në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave.

Ai kishte 4-5 vite që bënte rolin sekserit të ndërtuesve, të njerëzve që kishin halle në zyrat e shtetit dhe bënte ndërhyrje në organet e drejtësisë në Vlorë, Sarandë, Durrës e Tiranë, ku përdorte për lehtësi ndikimin e së ëmës anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Pra, djali i drejtueses së lartë të qeverisë së prokurorëve, ka përdorur pushtetin e së ëmës për të ndikuar në akte zyrtare, kundrejt përfitimeve të paligjshme financiare e pasurore.

Por jo vetëm kaq. Rei Meta kishte edhe ndihmën e babait. Babai I tij dhe bashkëshorti i anëtares së KLP Hazis Meta, me profesion oficer kufiri është Shef Sektori Juridik në Kadastrën e Përgjithshme, i emëruar pas zgjedhjes së gruas së tij në Këshillin e Lartë të Prokurorisë.

Vajza e tyre Santeliana Meta, deri në momentin kur e ëma u emërua anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, punonte në Ministrinë e Brendshme së bashku me xhaxhanë e saj, ndërsa nga 1 janari 2020 e në vazhdim është Shefe Sektori në Prokurorinë e Tiranës.

Rasti i familjes Meta, është një tjetër shembull sesi një familje ka kapur pika kyçe të shtetit dhe anëtarët e saj jo vetëm ushtrojnë ndikimin e tyre për përfitime të paligjshme, por tregojnë edhe forcën që iu jep pushteti.

Për vrasjen e ndërtuesit Armando Meshau, autori Rei Meta duhet të hetohet nga prokurorët të cilëve iu duhet ta bëjnë këtë punë, ndërkohë që nëna e tij Nurihan Meta është anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, që i emëron, i shkarkon, i transferon, i ul e i ngre në detyrë ata.