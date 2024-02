Vrau me thikë Halil Kokën në Durrës, Gjykata lë në burg autorin e dyshuar të krimit

Gjykata e Durrësit ka vendosur masën e sigurisë “arrest me burg” për Ilir Kociljan, i cili dyshohet se vrau në Durrës Halil Kokën.

Gjatë seancës së sotme, avokati i Koçiljes ka kërkuar arrest me afat që të vlerësohet gjendja shëndetësore e autorit pasi nuk është në gjendje të mirë mendore. Avokati pretendoi se ai ka marrë trajtim për përdorim të lëndëve narkotike si dhe njihet si përdorues i alkoolit.

Ilir Koçilja deklaroi para oficerit të krimeve të rënda se shkak për konfliktin ishte bërë gërvishtja e makinës. Ai u shpreh se me Kokën ishin fqinj dhe se nuk shkonin mirë me njëri-tjetrin prej disa kohësh, pasi sipas tij, Koka e linte makinën te hyrja e pallatit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Autori pranoi se ia ka gërvishtur makinën me thikë disa herë dhe se kur debatuam, Koka e kishte kërcënuar se do ta vriste dhe do e fuste në bagazh.