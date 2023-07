Vrau ish-kunatën, dënohet me 28 vjet burg Agron Tanushi

Gjykata e Apelit dënoi me 28 vite burg Agron Tanushin pasi tre vite më parë ekzekutoi nusen e vëllait të tij, Jetmira Hasanin. Shkalla e parë e dënoi me 23 vite burg, por apeli i shtoi edhe 5 vite të tjera duke e dënuar përfundimisht me 28 vite heqje lirie.





Ngjarja ndodhi më 15 shtator 2020 në Bathore në banesën ku autori dhe viktima jetonin së bashku në kate të ndryshme. 34-vjeçarja Jetmira Hasani ishte divorcuar nga vëllai i autorit prej 4 vitesh dhe vazhdonte të jetonte në shtëpinë e tij.

Kanë qenë pikërisht konfliktet për shkak të pronësisë që kanë sjellë debate të vazhdueshme mes tyre, duke bërë që të dy të pajiseshin me urdhër mbrojtje.