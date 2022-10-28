LEXO PA REKLAMA!

Vrau gruan rumune me çekiç, arma e krimit e përdorur nga Avni Meçja gjendet në...

Lajmifundit / 28 Tetor 2022, 16:22
Aktualitet

Vrau gruan rumune me çekiç, arma e krimit e përdorur nga Avni

Alexandra Elena Mocanu, 35 vjeç, nga Rumania u vra nga burri i saj Avni Mecja, 42 vjeç, nga Shqipëria.

Gruaja u gjet e pajetë të dielën në banesën e tyre në Viale Trieste 42 në Bolzano.

Pas ngjarjes shqiptari u kap nga policia, teksa ka shkruar mesazhe në rrjetet sociale, ku shprehej i penduar për ngjarjen e rëndë dhe se kërkonte falje.

Çekiçi me të cilin u vra Alexandra Elena Mocanu, 35 vjeç, në banesën e saj në Bolzano, u gjet përgjatë autostradës Brenner. Avni Mecja, 27-vjeçari shqiptar i cili punonte në ndërtim, ka rrëfyer vrasjen e partneres së tij.

Prokuroria Publike e Bolzanos njoftoi se në orët e vona të pasdites në autostradën A22 është gjetur një objekt i cili përkon me armën e vrasjes.

Për objektin e gjetur do të bëhen hetimet e zakonshme, teksa rezultatet e para të autopsisë mbi trupin konfirmuan se vdekja e saj ka ardhur si pasojë e traumës së rëndë kranio-encefalike si pasojë e të paktën dy goditjeve me çekiç.

 

