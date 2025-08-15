Vrau bashkëmoshatarin me thikë në zemër në Maliq, 14-vjeçari ndodhet në gjendje të rëndë psikologjike
14-vjeçari i cili dje qëlloi për vdekje me thikë bashkëmoshatarin e tij në fshatin Pirg, Maliq, ndodhet në gjendje të rënduar psikologjike. Kjo gjendje ka penguar deri tani marrjen e tij në pyetje nga grupi hetimor.
Sot pritet që, në prezencë të avokatit, psikologut dhe familjarëve, të sigurohet dëshmia e autorit të dyshuar të krimit, mbi të cilin rëndon akuza e “vrasjes me dashje”.
Sipas raportit të ekspertizës mjeko-ligjore, vdekja e 14-vjeçarit ka ardhur si pasojë e një goditje të vetme me thikë në zemër. Plaga ka qenë fatale dhe viktima ka humbur jetën brenda pak minutash në vendin e ngjarjes.
Pas krimit, autori ka tentuar të largohet me makinë, ndërsa xhaxhai i tij ka marrë thikën nga vendi i ngjarjes, e ka larë dhe më pas e ka fshehur, duke penguar hetimet.
Policia dhe Prokuroria vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes dhe për të përcaktuar çdo përgjegjësi të mundshme të personave të përfshirë.
Banorët dhe autoritetet lokale kanë shprehur shqetësim të thellë për incidentin, ndërsa kryebashkiaku i Maliqit ka bërë apel për ndalimin e dhunës mes të rinjve.