Vrau babain me ekspoziv, reagon Shoqata e të Verbërve: Rrëfim absurd dhe cinik i djalit

Shoqata e të Verbërve të Shqipërisë ka reaguar në lidhje me vrasjen e rëndë të Durmish Gullucajt në Selenicë të Vlorës nga djali i tij, Mato Gullucaj. Me anë të një deklarate për mediat, Shoqata e ka konisideruar absurdë dhe cinik rrëfimin e djalit të Gullucajt në lidhje me vrasjen. Po ashtu ata kanë shtuar se është e pa imagjinueshme që një i verbër të dhunojë në mënyrë të vazhdueshme një 23-vjeçar.

DEKLARATË: SHOQATA E TË VERBËRVE TË SHQIPËRISË

Lidhur me publikimin e tragjedisë së anëtarit Durmish Gullucaj nga Gjormi i Selenicës: Të shqetësuar nga tragjedia e mikut tonë të verbër, por edhe deklaratat e policisë së shtetit mbi shkakun e vrasjes, deklarojmë: Së pari, shprehim ngushëllimin tonë më të thellë për të gjithë të dashurit e të ndjerit, miqtë e tij në degën e Vlorës dhe në të gjithë Shqipërinë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Së dyti, deklarimi i Policisë së Shtetit se vrasësi, biri i tij, e ka kryer krimin për shkak të dhunimit të vazhdueshëm nga ana e të ndjerit, është absurd dhe cinik. Është e pa imagjinueshme nga çdo mendje e shëndoshë, se një i verbër 56-vjeçar mund të dhunojë në mënyrë të vazhdueshme një 23-vjeçar, të cilin as mund ta gjejë e ta prekë, nëse ai nuk do t’i afrohet.

Shprehim keqardhjen e thellë për vuajtjet dhe tragjeditë në jetën e të ndjerit, i cili ka kaluar përmes disa aksidenteve, situatave të tjera të hidhura, përfshirë diskriminimin dhe fyerjen, përfshirë edhe rastin e fundit të Gjykatës Administrative të Vlorës, e cila me sjelljet e saj e fyeu dhe e diskriminoi atë. I bëjmë thirrje Kuvendit, Qeverisë, organeve të drejtësisë, Avokatit të Popullit, Komisionerit Kundër Diskriminimit, medias dhe opinionit publik për një vëmendje më të shtuar ndaj personave me aftësi të kufizuar dhe një qëndrim më dinjitoz dhe më human ndaj jetës së tyre. Presidenti i Shoqatës së të Verbërve të Shqipërisë Av. Ardjan Hysa

Mato Glluçaj kishte vendosur lëndë eksplosive në oborrin e shtëpisë pranë sobës dhe në momentin kur i ati është afruar e ka shpërthyer përmes një mekanizmi elektrik. Sipas policisë 23-vjeçari dhunohej vazhdimisht prej kryefamiljarit. Policia gjeti brenda banesës një arsenal i tërë armatimesh që u sekuestrua: 25 granata dore difensive, 37 kallëpe me lëndë plasëse tritol, 43 kapsolla detonatore, 5 ndezësa granatash, 1 pushkë, 310 fishekë luftarakë, 12 krehra për armë zjarri, 2 radio marrëse-dhënëse dhe kapuça dhe veshje për mbulimin e fytyrës.