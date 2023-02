Vrasja për një këngë në 2013! Kush është Mariglen Përgjini që u ekstradua sot nga Belgjika

Njëri prej shqiptarëve i cili është ekstraduar ditën e sotme është dhe Mariglen Përgjini, i akuzuar për një vrasjen e vrasjen e Martin Shtjefnit më 9 janar të vitit 2013.

Kujtojmë se Përgjini ishte dënuar nga Gjykata e Apelit Shkodër me 18 vjet burgim për veprat penale “Vrasja me dashje" dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe e municionit luftarak”, kryer më shumë se një herë.

Gjithashtu, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat e ka dënuar Mariglen Përgjinin me 3 vjet e 4 muaj burgim, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, dënim i cili është konvertuar më pas në shërbim prove.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Po ashtu u bë kapja dhe ekstradimi nga Greqia drejt Shqipërisë, i Eraldo Memaj, banues në Pukë. Gjykata e Apelit Shkodër e ka dënuar këtë shtetas me 11 vjet burgim, për veprat penale "Vrasja me dashje", mbetur në tentativë dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe e municionit luftarak”.

Ky shtetas në vitin 2013, në Pukë, për motive të dobëta ka tentuar të vrasë me armë zjarri shtetasin Pashuk Vasija. Interpol Tirana vijon shkëmbimin e informacionit dhe bashkëpunimin me homologët, me qëllim kapjen dhe ekstradimin e shtetasve të tjerë të shpallur në kërkim ndërkombëtar.

Si ndodhi vrasja e Martin Shtjefnit

Në një lokal me muzikë tallavaje në Lezhë, ku gjendeshin 8 persona, mes tyre edhe Mariglen Përgjini, pati një debat me Martin Shtjefnin për një këngë që do këndohej nga këngëtarët që ndodheshin në lokal.

Ata dolën jashtë për tu sqaruar dhe pikërisht atëherë kur u mendua se ishte shuar debati, miqtë e Përgjinit ftuan në tavolinë viktimën.

Gjatë kohës që po qëndronin në tavolinë, Mariglen Përgjini ka nxjerrë dhe ka mbajtur në dorë një armë zjarri pistoletë dhe ka qëlluar një herë me këtë pistoletë në drejtim të Martin Shtjefnit duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme./GazetaShqip