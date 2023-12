Vrasja në Fier/ Trafikonte femra në Britani, zbulohet e shkuara e errët e Erjon Javorit

Erjon Javori mbeti i ekzekutuar sot (7 dhjetor) gjatë një atentati me armë zjarri në Fier. Policia ka identifikuar autorin dhe po bën krehjen e zonës, por kush ishte Erjon Javori. Sipas mediave të huaja në vitin 2007 ai është dënuar me 7 vite burg së bashku me një bashkëkombas me akuzat e prostitucionit. Erjon Javori u arrestua gjatë një operacioni për të shpëtuar femra të trafikuara me qëllim prostitucioni në Mbretërinë e Bashkuar.

Gjykatësi urdhëroi që ata të dëbohen në Shqipëri në fund të dënimit. Dëshmitaret, femrat e trafikuara thanë se detyroheshin të dorëzonin tek tutorët të ardhura ditore deri në 400 paund.

Prokurori gjatë seancës tha se femrat, të gjitha në fillim të të 20-ave, u rekrutuan nga Lituania. Shumica e femrave të trafikuara besonin se do të punësoheshin në restorant apo në hotel në Mbretërinë e Bashkuar, më pas ato dërgoheshin në shtëpi publike. Ku detyroheshin të kryenin marrëdhënie seksuale deri në 10 meshkuj në ditë.