Vrasja në burgun e Peqinit, policia kontroll në banesën e Sokol Mjacaj në Shkodër

Pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në burgun e Peqinit, ku Sokol Mjacaj qëlloi për vdekje Arben Lleshin dhe plagosi Ilir Xhakën, policia ka ushtruar kontrolle në banesën e Mjacaj. Siç duket në videon e mëposhtme, banesa e Mjacaj është në kushte të mjerueshme ndërsa mësohet se brenda saj jeton babai i tij.

Sokol Mjacaj ka dhënë sërish dëshmi në lidhje me vrasjen që kreu në burgun e Peqinit, ku mbeti i vdekur Arben Lleshi, ndërsa Indrit Shaqja mbeti i plagosur.

Mjacaj ka deklaruar se po të mos e kishte marrë vesh se do të futej në regjimin 41 bis, nuk do ta kryente vrasjen, atë ditë. Për regjimin 41 bis, ai ka deklaruar se i kanë thënë të burgosurit e tjerë duke iu drejtuar “qenke i rrezikshëm ti Sokol, se do të fusin në izolim”.

Ai ka qëlluar 5 herë me pistoletën me mulli. Plumbat, Arben Lleshin e kanë kapur në pjesën e qafës dhe të gjoksit. Ndërkohë i plagosuri ka marrë një plumb në pjesën e barkut, ku plumbi ka hyrë dhe ka dalë, por sipas mjekëve ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Sokol Mjacaj është pyetur për disa emra konkret, për sa i përket vrasjes së Arben Lleshit nëse ishte paguar apo jo, por ai ka vijuar të heshtë dhe të thotë se e vrau për sherrin brenda burgut.