Vrasja në burgun e Peqinit, kush e shpiku versionin e futjes së armës me dron?!

Analisti Ergys Mertiri shkruan se ngjarja ne burgun e Peqinit duhet te shikohet duke gjykuar strukturat pergjegjese dhe jo nje kriminel qe kryen krimin e radhes.

Ne nje shenim ne faqen e tij zyrtare, Meriri thekson se versioni i dale per futjen e armes me dron ne burg, ka qene i parapergatitur.

Nga Ergys Mertiri

Sapo degjova lajmin se pistoleta ne burgun e Peqinit ishte futur me dron, e kuptova qe kjo ishte nje genjeshter, ndaj dhe reagova duke kerkuar motivet dhe premisat nga u shtrua kjo hipoteze.

Pasi e hengren karremin te gjithe me rradhe, gazetaret e kronikes thone tashme se kjo teze paska ka qene e dobet dhe e gabuar.

Sot, kur eshte e qarte se droni nuk hyn fare ne kete mesele, gazetaret e kronikes do te duhet te shtronin pyetjen, pse dhe kush e hodhi kete hipoteze dhe t'iu kerkojne autoriteteve te zbardhin arsyet e mashtrimit pas deklaratave zyrtare.

Kjo duhet bere pasi nuk eshte e veshtire te kuptosh se, prapa atyre qe shpikin historira ne keto deklarata, qendrojne motive te liga ne mbrojtje te pergjegjesve. Ata luajne me publikun duke devijuar vemendjen e tij, ne menyre qe te mbrojne drejtuesit e burgut dhe te gjithe hierarkine administrative qe e ka ate nen varesi.

E kane bere kete ne rastin e vrasjes se Klodian Rashes dhe e bejne gjithmone ne raste te tilla, cfare eshte krim ne vetvete.

Mua nuk me intereson krimineli qe vret brenda burgut, pasi kriminele ka dhe do kete perhere ky vend, ashtu si cdo vend tjeter. Mua me intereson burgu qe i jep arme kriminelit brenda ne qeli, ndonese eshte nje burg i sigurise se larte.

Ky eshte krimineli me i madh, i cili ben te mundur cdo krim ne kete vend. Mua me intereson fakti qe vrasja u be e mundur nga nje sistem i kalbur e korruptiv qe i ben keto burgje, si dhe te gjithe vendin ku jetojme, nje mjedis te pasigurise se larte dhe, per te luftuar kete lloj krimi, duhen vene perpara pergjegjesise te gjithe ata qe i dalin ne krah ketij krimineli.