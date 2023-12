Vrasja në burgun e Peqinit, Cuko: Pse u shkarkua drejtori tjetër 20 ditë më parë

Ish-drejtori i Përgjithashëm i Burgjeve, Arben Çuko, foli në emisionin Review, nw Euronews Albania, mbi sistemin e sigurisë të burgjeve në vend.

Sipas tij në burgun e Peqinit, ka ceduar një nga elemetët e sigurisë duke bërë që arma të futet në ambientet e brendshme.

Ai u ndal dhe te shkarkimi i drejtorit të burgut të Peqinit rreth 1 muaj më parë.

Çuko theksoi se ministria e linjës, kishte informacione se gjendja e sigurisë në burgun e Peqinit ishte në rrezik dhe ndaj hartuan një plan masash me zëvendësimin e drejtorit dhe dy shefave të sigurisë.

Plan, i cili do të vijonte dhe më tej pë rikthimin e kontrollit të plotë nëinstitucionin e vuajtjes së dënimit.

Ai nënvizoi se duhen pritur hetimet, zbulimi i kohës së futjes së armës në burg, për të shkuar më pas tek elementët që kanë ceduar.

“Nga kontrollet e mëparshme, në burgun e Peqinit dolën në një konkluzion që gjendja e sigurisë nuk ishte në nivelin e kërkuar.

Për këtë qëllim rreth 20 ditë më parë shkarkuan drejtorin e aprë të burgut dhe shefin e policisë dhe ishin në vazhdën e masave të mëtejshme për të vënë në standardin e duhur gjithë skemën e sigurisë. Drejtori aktual dhe dy shefat e sigurisë kishin më pak se 20 ditë në burg.

Si është futur arma? A ka më shumë se 20 ditë? Vetëm prokuroria do ta nxjerrë të saktë. Unë shpresoj ta nxjerrë shpejt. Por këto lloj hetimesh zgjasin dhe kanë historitë e tyre.

Në burgjet e tjera të shteteve dhe më moderne, me teknologji më të lartë dhe me trajtim shumë më të mirë se sa trajtohen dhe policisët e burgjeve tona kanë ndodhur ngjarje dhe më të rënda. Para 1 jave në Teksas u vranë 16 persona në burg, para 2 vjetësh në Frosinone të Italisë më një burg të sigurisë së lartë, u fut arma me dronë”, tha Çuko.