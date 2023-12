Vrasja në burg, sot seanca për Sokol Mjacajn, “blindohet” Gjykata e Elbasanit

Rreth dy orë para mbajtjes së seancës për masën e sigurisë ndaj Sokol Mjacajt dhe 12 punonjësve të burgut të Peqinit, Gjykata e Elbasanit është rrethuar nga forca të shumta policie.

Policia e Elbasanit, ekipet Shqiponja dhe FNSH kanë marrë nën kontroll godinën e gjykatës, ku do të jepet masa e sigurisë për Mjacajn, i cili ka hapur zjarr në drejtim të të dënuarit Arben Lleshi dhe Indrit Shaqja. Për pasojë, i vdekur në vend mbeti Lleshi dhe i plagosur Shaqja.

Më pas, Mjacaj ka kërcënuar me armë zjarri në dorë punonjësit e shërbimit dhe më pas është izoluar me armë në dorë në ambientet e takimeve me familjarët në këtë burg.

Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruara një armë zjarri, 5 gëzhoja, si dhe dy predha të dëmtuara.

Mjacaj, i armatosur prej 20 ditësh

Sipas hetimeve të deritanishme dhe nga marrja në pyetje e autorit, bëhet e ditur se arma e zjarrit është futur në IEVP Peqin dhe më pas është mbajtur në dhomë nga i dënuari Sokol Mjaca për një kohë rreth 20 dite.

Gjithashtu kjo armë dyshohet të jetë mbajtur prej tij dhe në ambientet e përbashkëta në këtë burg, më konkretisht në ajrim, apo regjimi brendshëm.

Punonjësit e shërbimit nuk kanë përmbushur detyrat funksionale

Prokuroria e Elbasanit dyshon se punonjësit e policisë nuk kanë kryer kontrollin fizik, që konsiston nga dalja e të dënuarit nga dhoma për ajrim dhe kthimin nga ajrimi për në dhomë në ditën e ngjarjes si dhe në ditët e mëparshme.