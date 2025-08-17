Vrasja me thikë e 14-vjeçarit në Maliq/ Të arrestuarit mbërrijnë në gjykatë, sot mbahet seanca për caktimin e masës
Gjykata e Korçës nisi pasditen e sotme masën e sigurisë ndaj 14-vjeçarit E.G., që akuzohet se vrau me thikë pas sherrit për një shikim nxënësin bashkëmoshatar Erald Xhejo, pasditen e 14 gushtit në lokalin e fshatit Pirg, në Maliq.
Gjithashtu për masë do të dalin babai, xhaxhai i të dyshuarit dhe 5 persona të tjerë, një 34-vjeçar dhe 4 të mitur, që dyshohen për përfshirje, si përkrahja apo ndihma ndaj tij.
Seanca mbahet me kushte të forta sigurie dhe me dyer të mbyllura. Gjithashtu ka pasur edhe prezencë të madhe të familjarëve apo të afërmve të të arrestuarve.
Tetë persona janë arrestuar nga policia e Maliqit lidhur me ngjarjen e ndodhur pasditen e së enjtes, ku u vra me thikë 14-vjeçari Erald Xhejo nga bashkëmoshatari i tij në ambientet e jashtme të një lokali në fshatin Pirg. Në pranga është vënë autori 14-vjeçar, babai E. G dhe xhaxhai i tij R. G., 4 të mitur si dhe 34-vjeçari Flori Çela.
Ngjarja e rëndë ndodhi më 14 gusht. Ka qenë një goditje e vetme në zemër që i ka shkaktuar vdekjen 14-vjeçarit. Pas kryerjes së krimit, autori, i cili mbeti gjithashtu i dëmtuar, ka tentuar që të largohet me një automjet me 34-vjeçarin, që ishte i pranishëm kur ndodhi sherri.
Babai dhe xhaxhai i të miturit akuzohen për veprime që pengojnë të vërtetën pasi fshehën thikën me të cilën u krye krimi. Ndaj autorit rëndon akuza e vrasjes me dashje dhe drejtim i automjetit në mënyrë të parregullt.
Katër të miturit e arrestuar kanë gjithashtu të pranishëm në konflikt dhe akuzohen se kanë tentuar që të pengojnë zbulimin e së vërtetës. I teti mes të dyshuarve, 34-vjeçari Flori Çela që tentoi të largohej me autorin, akuzohet për moskallëzim krimi.
14-vjeçari Erald Xhejo ndërroi jetë në spital, ndërsa ndihmë mjekësore mori edhe autori që mori dëmtime por jo me mjet prerës. Të mkiturit ishin takuar në lokalin e fshatit Pirg për t’u sqaruar, por autori ka shkuar i armatosur me thikë.