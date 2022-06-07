Vrasja e prostitutës shqiptare dhe trasgjinorit në Itali, zbardhet identiteti i autorit

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 7 Qershor 2022, 20:31
Vrasja e prostitutës shqiptare dhe trasgjinorit në Itali, zbardhet

Zbardhet identiteti i autorit të krimit të dyfishtë në Itali, ku e vrarë mbeti një prostitutë shqiptare dhe një transeksual.

La Repubblica ka bërë publik emrin e personit të arrestuar për vrasjen e shqiptares Nevila Pjetri, ngjarje e ndodhur dy ditë më parë në Itali. Bëhet fjalë për 32-vjeccarin Daniele Bedini, një zejtar me precedentë penalë për grabitje.

Pasi ra në prangat e policisë, Bedini, banues në Aulla, ka mohuar të jetë autor i këtyre dy krimeve të rënda. “Jam i pafajshëm”, mësohet të ketë thënë para policisë i riu.

Ngjarja e parë që u zbulua ishte vrasja e 35-vjeçares shqiptare, e cila u gjet e vrarë orët e para të së dielës në shtratin e lumit Parmignola në Marinella di Sarzana, ndërsa ishte vrarë me një plumb në kokë.

Hetuesit ranë në gjurmët e tij nëpërmjet pamjeve të kapura nga kamerat e sigurisë dhe falë hetimeve të kryera të dielën dhe ditën e djeshme. 

La Repubblica shkruan se hetuesit dyshojnë se 32-vjeçari mund të ketë kryer vrasje për herë të dytë, për të eliminuar personin që e kishte parë 2 ditë më parë teksa shqiptarja futej në makinën e tij.

Ndërkohë, trupi i pajetë i transeksualit Carlo Bertolotti, 43-vjeç, me profesion parukier, u gjet mbrëmjen e së martës rreth 3 kilometra larg vendit ku u gjet shqiptarja.

Trupi i tij u gjet në afërsi të një automjeti të braktisur, që rezultoi se i përkiste viktimës.

Në trupin e tij kishte shenja të dukshme dhune. Fillimisht policia mësohet se gjeti makinën e viktimës, brenda së cilës u zbuluan shenja gjaku. Vetëm disa orë më pas policia zbuloi trupin e tij të pajetë.

 

