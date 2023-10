Vrasja e Runajt dhe Ramazanit, burg përjetë për Xhulian Hoxhën, 17 vite për Euglen Halilin

Gjykata e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka dënuar me burgim të përjetshëm Xhulian Hoxhën, dhe 17 vite burg për Euglen Halilin.

Ata akuzohen për vrasjen e Regis Runajt e Emiljano Ramazanit në Elbasan, e kryer më 20 dhe 29 korrik të vitit 2020. Xhulian Hoxha do të fillojë të llogaritet nga dita e arrestimit të tij dhe do të kryhet në burgun e sigurisë së lartë.

Hoxha deklarohet fajtor për: Kryerjen e veprës penale “Vrasia me paramendim”, për interes, ne formën e veçante te bashkëpunimit, atij te grupit te strukturuar kriminal, ne dem te viktimës Emiljano Ramazani, parashikuar nga neni 78 paragrafi 2 i Kodit Penal, ne lidhje me nenet 28 pika 4 dhe 334 pika 2 te po këtij Kodi dhe dënimin e tij 30 (tridhjete) vet burgim.

Deklarimin fajtor te te pandehurit Xhulian Hoxha, për kryerjen e veprës penale “Vrasja me paramendim”, për interes, në formën e veçante te bashkëpunimit, atij te grupit te strukturuar kriminal, e kryer me egërsi dhe mizori, ne dëm te viktimës Regis Runaj, parashikuar nga neni 78 paragrafi 2 i Kodit Penal, ne lidhje me nenet 28 pika 4, 50 shkronja c dhe 334 pika 2 te po këtij Kodi dhe dënimin e tij me burgim te përjetshëm.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Deklarimin fajtor te te pandehurit Xhulian Hosha, per kryerjen e verès penale “Mbajja pa leje he prodhim i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, te parashikuar nga neni 278/4 i Kodit Penal, ne lidhje me nenet 28 pika 4 dhe 334 pika 1 te po këtij Kodi dhe dënimin e tij 7 (shtatë) vjet.

Deklarimin fajtor te te pandehurit Xhulian Hoxha, për kryerjen e veprës penale “Grup i strukturuar kriminal”, te parashikuar nga neni 333/a paragrafi 2 i Kodit Penal dhe dënimin e tij 3 (tre) vjet burgim.

Bazuar ne nenin 55 paragaf 2 te Kodit Penal, ne bashkim te dënimeve, i pandehuri Xhulian Hoxha dënohet me burgim të përjetshëm.