Vrasja e Pjerin Xhuvanit, mbahet sot gjyqi për Paplekajn, 12 dëshmitarë, mes tyre…

Mbahet sot seanca gjyqësore për Arber Paplekajn, i cili dyshohet për vrasjen e biznesmenit dhe mjekut Pjerin Xhuvani.

Ngjarja në fjalë ndodhi më 21 prill të vitit 2021.

Në seancën ku është i pranishëm dhe Paplekaj, do të dëshmojnë 12 persona, mes te cilëve 6 efektivët e policisë së Elbasanit dhe 2 ish-nëndrejtorët.

Kujtojmë se ngjarja ndodhi pak ditë para zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit, më 21 prill 2021, në lagjen “5 Maji”, në këtë qytet.

Përplasja mes grupeve ka nisur fillimisht me sharje, pastaj me konflikt fizik, duke përfunduar me përdorimin e armëve, ku u vra Xhuvani dhe u plagosën katër të tjerë.