Vrasja e Piro Prronit në Shkodër, dorëzohet në polici autori
Policia në Shkodër ka vënë në pranga autorin e dyshuar të vrasjes së ndodhur mbrëmjen e djeshme në fshatin Abat, në zonën e Shalës.
Mësohet se i arrestuar është shtetasi Ndoc Maçaj, i cili dyshohet se ekzekutoi 61-vjeçarin, Piro Prroni. Bëhet me dije se Maçaj është vetëdorëzuar te uniformat blu disa orë pas ngjarjes, duke mos bërë rezistencë.
“Rreth orës 20:00, në fshatin Abat, Shalë, shtetasi N. M., në rrethana ende të paqarta, dyshohet se ka vrarë me armë zjarri shtetasin P. P., 61 vjeç. Shërbimet e Policisë janë nisur menjëherë për në fshatin Abat, për të bërë të mundur kapjen e autorit. Ndërkohë, është ngritur një grup i posaçëm hetimor, për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes”, njoftoi policia mbrëmjen e djeshme.