Fëmijët vranë babain, flet gruaja e Pëllumb Metës: Vajza dhe djemtë ishin në depresion

Blerina Meta, bashkëshortja e Pëllumb Metës që u vra nga fëmijët e tij ka dhënë një intervistë për emisionin “Pa Gjurmë” në Report Tv mbi versionin e saj për vrasjen. Ajo tregon se është dhunuar prej 26 vitesh bashkë me fëmijët.

“Unë jam një grua e dhunuar në mënyrë sistematike prej 26 vitesh duke më përfshirë mua dhe fëmijët e mi”, tha ajo.

“Fëmijët ishin në gjendje depresioni”, shtoi me tej ajo ndërsa tregon për kërcënimet me të cilat përballeshin nga vetë babai i tyre.

Pyetje: Si i ke pasur marrëdhëniet me të?

Blerina Meta: Ishte njeri agresiv, shumë i dhunshëm. Asnjëherë nuk arriti të qetësohej. Vetëm terrorizonte gjithë familjen. Edhe dritaret e katit të dytë nuk hapeshin ndonjëherë, ditët që erdhi policia i panë dritaret me ngjitës. Nuk dilja dot në ballkon të ndeja rrobat rrija me kurriz

Pyetje: Përpara se të ndodhte kjo të kishte dhunuar?

Blerina Meta: Dhuna ishte e pranishme. Kisha gjetur mënyrën time për të mos e kundërshtuar. Për cdo gjë e vendoste vetë. Nëse do kundërshtoje të vinte duart në fyt si mua si fëmijëve

Pyetje: E ke denoncuar?

Blerina Meta: Fatkeqësisht jo

Pyetje: Pse?

Blerina Meta: Vetëm nga frika

Pyetje: Kush ka shkuar në polici për të denoncuar?

Blerina Meta: Në polici shkoi vëllai i madh. Unë e dija për të humbur që ishte larguar nga shtëpia.

Pyetje: U tha në media që babai donte ta martonte me dhunë ky ishte shkaku?

Blerina Meta: Kjo është mëse e vërtetë. Kishte kohë që zgjaste ky debat. Ishte mes vajzës dhe babait. Ky rast bëri që të shpërthente të gjithë fëmijët. Ato kanë qenë gjithmonë të dhunuar, në kërcënim për jetën. Para tre muajsh i vuri thikën në fyt. Vetëm se ai po flinte pak.

Pyetje: A ka pasur konflikt para 10 shkurtit?

Blerina Meta: Dëgjova një ditë që po diskutonin rastësisht pak si me zë të lartë. Ndërsa historinë e vajzës kishte kohë që gumëzhinte dhe nuk po qetësoheshin ujrat.

Blerina Meta: Që ditët e para trupi im ka qenë me njolla të zeza. Erdha tek babi i thashë nuk mund të jetoj me atë njeri që ishte agresiv. Shpejt pas martesës erdha tek prindërit e mi për ti treguar. Nuk kishim bërë asnjë vit. Im shoq e pranoi po tha e kam rrahur se unë nxehem kot pa lidhje. Më tha babi se koha shëron, por ai ashtu ishte i tillë mbeti dhe ashtu shkoi. Nuk dinte dhe nuk kishte konflikt. Një ezhe të kokës ia kam bërë dhe ia kam cuar dhe policisë.

Do të të pres copa copa e do të të hedh në koshin e mbeturinave. Ishte dhe Amarildo pranë kur po u shërbeja buke. Pa asnjë lloj lidhje. Unë do të të shkel në këmbë derisa të dalë shpirti nga goja.

E pyeta pse? E dua tha për sport e kalonte me buzëqeshje, sikur po të bënte kompliment. Njerëzit e shohin anën e medaljes duke pirë kafe apo birrë. Nuk e dinë cfarë tmerri ishte në shtëpi. Para se të ndodhte vrasja më preu tubin e sobës së gazit, që të shpërthente gazi. I vetmi debat ishte për vajzën.

Pyetje: A të kanë telefonuar njerëzit e ish burrit?

Blerina Meta: Jo, jo janë agravuar. Nuk mbaj e nuk kam pasur asnjëherë telefon. Unë si person nuk dilja. Donte të më izolonte, të na burgoste. Mam më thoshte vajza a do të dalim ndonjëherë nga Alkatrazi.