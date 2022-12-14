Vrasja e Nezir dhe Gentjan Beqirit/ SPAK shtyn pretencën ndaj Ardjan Çapjas (Arsyeja)
E planifikuar për t'u dhënë ditën e sotme, prokuroria e posaçme SPAK ka shtyrë seancën gjyqësore për dhënien e konkluzioneve përfundimtare ndaj 6 të pandehurve për ngjarjen kriminale të vrasjes së Nezir dhe Gentjan Beqirit në Elbasan.
Në këtë proces gjyqësor akuzohen si autorë të vrasjes së dyfishtë shtetasit Ervis Bardhi, Etien Cani, Klajdi Dokoli, Olsi Leku, Ardjan Çapja dhe Florenc Çapja.
Shkak i shtyrjes së seancës gjyqësore është bërë, mungesa e avokatit Neshat Fana, i cili nuk mundi të ishte prezent në gjykatë.
Nisur nga kjo situatë, njëri nga të pandehurit që mbron avokati Fana në këtë proces, i kërkoi gjykatës që të mos vijonte zhvillimin e seancës, pa prezencën e avokatit të tij mbrojtjes.
Për pasojë gjyqtarja, Etleva Deda, vendosi të shtyjë seancën, duke vendosur datën 28 dhjetor për dëgjimin e pretencës së prokurorit, Behar Dibra.
Gentian dhe Nezir Beqiri u ekzekutuan në shtëpinë e tyre në 15 gusht 2012, nga Jorgo Leku në bashkëpunim me Etien Canin.
Ata ishin paraqitur në shtëpinë e Nezir Beqirit si miqtë e djalit, Gentianit i cili ndodhej i paralizuar dhe në arrest shtëpie, pas një përplasje me policinë pasi ishte në kërkim për një tjetër ngjarje të rëndë të ndodhur në Elbasan.
Etien Cani bashkë me Lekun, shkuan në shtëpinë e shokut të tyre Gentian Beqiri, duke përshëndetur policët e vendosur në hyrje të pallatit për të mbikëqyrur Nezirin. Ishte babai i shokut të tyre ai që i hapi derën pasi njohu shokët e djalit. Në atë moment Cani qëlloi me armë ndaj Beqirit duke e lënë të vdekur në vend.
Ngjarja u zbardh pas dëshmisë së të penduarit të drejtësisë Ervis Bardhi, i cili ka dëshmuar në procesin ndaj Ardian Çapjes e të tjerëve të akuzuar për vrasjen e Gentian e Nezir Beqirit.
Ardjan Çapja, Florenc Çapja, Ervis Bardhi, Etien Cani, Klajdi Dokolli dhe Olsi Leku akuzohen nga Prokuroria e Posaçme se kanë vepruar si grup i strukturuar kriminal, duke ekzekutuar në shenjë hakmarrje brenda shtëpisë së tyre, Gentian Beqirin dhe të atin e tij, Nezir Beqiri.
Gentian Beqiri ishte një ndër tre personat që ekzekutuan Sokol Çapjan në një lokal në dhjetor 2005 në Elbasan duke çelur kështu serinë e hakmarrjeve mes familjeve në këtë qytet.