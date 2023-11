Vrasja e Klaudio Myrtajt në Itali, flet e motra: Mamaja është e shkatërruar, e prisnim natën e ndërrimit të viteve

Desara Myrtaj, motra e 34 vjeçarit shqiptar Klaudio Myrtaj që u vra me plumb në kokë pak ditë më parë në Cuneo të Italisë, ka folur për mediat italiane lidhur me këtë ngjarje të rëndë. 29 vjeçarja ka rrëfyer se fliste çdo ditë me të vëllanë dhe se nuk kishte vënë re asnjë gjë të çuditshme tek ai.

“Jam e shokuar, nuk e kuptoj. Klaudio ka qenë gjithmonë vëllai më i mirë në botë, gjithmonë pranë meje. Një djalë i artë, ai ndoqi universitetin dhe një master në marrëdhëniet me publikun. Ai punonte në një call center në Tiranë, por gjashtë vite më parë babai ynë ndërroi jetë, kështu që u kthye në Vlorë për të qenë pranë nënës së tij. Por na duheshin para. Ai ra në kontakt me kushërinjtë e tij në Caraglio, me të cilët jemi shumë të afërt. Fillimisht shkoi në Spanjë për pushime, më pas iu bashkua atyre në Itali. E prisnim për natën e ndërrimit të viteve. Më thirrën kushërinjtë e mi. Unë vërtet nuk di çfarë të them. Flisnim çdo ditë me Klaudion, ai nuk tha kurrë ndonjë gjë të çuditshme, madje as kushërinjve të tij. Ai ishte njeriu më i sjellshëm dhe më korrekt në botë, ai nuk mund të lëndonte askënd”, tha 29 vjeçarja.

Duke komentuar pistën se ngjarja mund të jetë një krim pasioni, e motra tha se nuk e beson këtë version. “Kam lexuar për krimin e pasionit, por nuk gjej asnjë logjikë në të. Ne kemi besim te drejtësia italiane, le të sqarohet por mbi të gjitha mendoj se mamaja është e shkatërruar. Për të, më e rëndësishmja tani është të kthejë Klaudion në Shqipëri sa më shpejt të jetë e mundur, për t’i dhënë lamtumirën e tij”, shtoi ajo.

Partnerja e 34 vjeçarit ka përjashtuar mundësinë e krimit të pasionit.

“Ne ishim bashkë që nga marsi, e donim njëri-tjetrin, disa debate si në çdo çift. Një burrë fantastik, por shumë xheloz. Ai kishte debatuar dhe goditur me grusht në dy raste, por ata nuk ishin ish të dashurit e mi apo njerëzit që i shihja. Askush nuk do ta kishte vrarë për mua.“, tha partnerja e 34 vjeçarit.