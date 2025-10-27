Vrasja e gjyqtarit Astrit Kalaja! Rikthehet në vendin e krimit, Gjon Shkambi kërkon lirinë në Apelin e Tiranës
Në Gjykatën e Apelit të Tiranës, aty ku ndodhi ngjarja tragjike që tronditi sistemin e drejtësisë, pritet të zhvillohet sot në orën 10:00 seanca për Gjon Shkambin, xhaxhain e autorit të vrasjes së gjyqtarit Astrit Kalaja.
Shkambi, aktualisht në masën e sigurisë arrest me burg, kërkon lehtësim të masës, ndërsa kërkesa e tij do të shqyrtohet nga gjyqtari Gent Shala.
Në të njëjtën seancë do të shqyrtohet edhe ankimimi i Banush Koxhajt, punonjës i sigurisë së gjykatës, i cili ndodhet gjithashtu nën hetim për ngjarjen e 6 tetorit. Ndërkohë, autori i vrasjes, Elvis Shkambi, 30 vjeç, nuk ka apeluar vendimin për masën e sigurisë.
Si ndodhi ngjarja e rëndë?
Ngjarja ndodhi pas përfundimit të një seance gjyqësore për një çështje pronësie në Shkodër, e cila ishte në shqyrtim në Apelin e Tiranës. Mësohet se gjyqtari Astrit Kalaja kishte dhënë vendimin kundër palës së përfaqësuar nga Elvis dhe Gjon Shkambi. Menjëherë pas shpalljes së vendimit, Elvis Shkambi ka nxjerrë armën dhe ka qëlluar tre herë në drejtim të gjyqtarit, duke e goditur në gjoks dhe lënë të vdekur në vend. Gjatë të njëjtës ngjarje, janë plagosur edhe babë e bir, Rakip dhe Ervis Kurtaj, pala tjetër në proces, të cilët ndodhen aktualisht në Spitalin e Traumës dhe janë jashtë rrezikut për jetën.