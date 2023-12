Vrasja e gazetarit që hetonte bosët e kokainës/ Autoritetet ngrenë alarmin: Mafia shqiptare po...

Autoritetet holandeze kanë ngritur alarmin se mafia shqiptare në bashkëpunim me Ndranghetën dhe mafien nigeriane janë duke e kthyer këtë vend bashkë me Belgjikën në një narko-shtet.

Duke iu referuar vrasjes së gazetarit holandez 64 vjeçarit Peter R. de Vries, i cili u qëllua korrikun e vitit të kaluar, autoritetet holandeze theksojnë se krimi i organizuar po fiton terren në këto dy vende.

“Ne patjetër kemi karakteristikat e një narkoshteti”, tha Jan Struijs , udhëheqës i sindikatës më të madhe të policisë holandeze, duke shtuar se “natyrisht, ne nuk jemi si Meksika. Nuk kemi 14,400 vrasje.

Por nëse shikojmë infrastrukturën, paratë e mëdha të fituara nga krimi i organizuar, ekonomia paralele, po, kemi një narko-shtet”.

Prej kohësh gishti i një pjese të mediave holandeze është drejtuar te emigracioni, veçanërisht te komuniteti maroken.

Por operacionet e ndryshme policore që janë zhvilluar muajt e fundit kanë treguar se në Holandë trafiku i kokainës ka elementë të ndryshëm përfshirë edhe atë kombëtar.

Një shembull emblematik ishte megarafineria e zbuluar vitin e kaluar në veri-lindje të vendit, e menaxhuar nga holandezët dhe disa anëtarë të një karteli kolumbian.

Policia theksoi se iu desh të punonte 3 ditë për të “mbytur” impiantet, për shkak të rrezikut shëndetësor nga kimikatet që ndodheshin brenda.

Sipas inspektorit të njësisë së specializuar që kreu bastisjen, “kapaciteti i prodhimit varion nga 150 deri në 200 kg kokainë në ditë, me një vlerë prej 4,5 deri në 6 milionë euro” .

Vrasja e gazetarit

Magjistratët holandezë që hetuan vrasjen e gazetarit pretendojnë se kanë një panoramë të qartë dhe se janë gati ta dërgojnë dosjen për gjykim. Prokurorët do t’i dorëzojnë dosjet në gjykatë sot dhe më 15 qershor. Dy të dyshuarit kryesorë për vrasjen janë 36 vjeçari Kamil E. dhe 22 vjeçari Delano G. të dyshuar si të lidhur me mafian marokene.

Dy të dyshuarit u arrestuan menjëherë pas vrasjes dhe në makinën e e tyre u gjet edhe arma e vrasjes.

Hetuesit konfiskuan gjithashtu një smartphone dhe analiza e të dhënave zbuloi edhe një prej shefave, identiteti i të cilit aktualisht nuk dihet.

Megjithatë autoritetet holandeze janë të bindura se vdekja e de Vries është e lidhur me rastin Marengo, i cili përfshin një mori vrasësish të orkestruar nga mafia marokene e cila kontrollon importet e kokainës – ku i dyshuari kryesor është Ridouan Taghi.

Çështja vazhdoi derisa njëri nga të dyshuarit, Nabil B, vendosi të bashkëpunojë me hetuesit dhe dhe De Vries doli të ishte konsulenti i tij. Menjëherë pas këtij bashkëpunimi vëllai dhe avokati i Nabilit u vranë.

Mafia holandeze

Mokro-mafia është një lloj i ri krimi mafioz që shfaqet jo vetëm në Holandë, por në të gjitha pjesët e Evropës. Rrënjët e saj qëndrojnë në komunitetin magrebian, prandaj emri dhe filialet e tij kryesisht kanë lindur dhe janë rritur në Evropë, nga Holanda në Belgjikë, duke kaluar nëpër Spanjë.

Fatkeqësisht, si në shumë raste të tjera, është konsideruar prej kohësh si një lloj grupi kriminal i nivelit B, i përkushtuar kryesisht ndaj shpërndarjes së drogës, por që me kalimin e kohës ka arritur të vendoset si një nga kartelet më të fuqishme evropiane të drogës, veçanërisht i fortë për lidhjet e tij me portet në të cilat mbërrijnë anijet e ngarkuara me kokainë, si ato të Roterdamit dhe Antwerpen.

Jo çuditërisht, numri dy i organizatës u arrestua në Kolumbi, ku u arratis falë mbështetjes së kartelit Sinaloa dhe Clan Del Golfo.

Lideri i mafies Ridouan Taghi u ndalua nga policia ndërsa ishte në Dubai. Arrestimi i tij nuk i ka ndalur aktivitetet kriminale të kësaj mafie në zhvillim e cila po vazhdon të bashkëpunojë me grupe të tjera kriminale si Ndrangheta, mafia shqiptare dhe nigeriane.