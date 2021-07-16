LEXO PA REKLAMA!

Vrasja e dyfishtë në Elbasan, Gjykata e Posaçme kalon në gjykim dosjen e Ardian Çapes dhe grupit të tij

Lajmifundit / 16 Korrik 2021, 12:12
Ka kaluar në gjykim dosja e  Ardian Çapjes, Klajdi Dokolit, Etjen Canit dhe Jorgo Lekut, të akuzuar për vrasjen e Gentian dhe Nezir Beqiri, babë e bir në Elbasan.

Ngjarja ka ndodhur në vitin 2012. Gjykata e Posaçme ka dhënë vendimin ditën e sotme, ndërsa mësohet se është ndarë dosja për dy të pandehurit e tjerë, Florenc Capja dhe Ervis Bardhi për shkak se janë në mungesë. Kujtojmë se ata janë arrestuar, njëri në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe tjetri në Greqi.

