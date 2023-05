Vrasja e biznesmenit Nikulaj në Shëngjin, çfarë zbardhën nga dosja getuesit anglezë

Largohen nga Shqipëria hetuesit anglezë te cilet mberriten ne Lezhe ne kuader te hetimeve ne lidhje me vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj.

Dy prokurorët u takuan një ditë me parë me zyrtarët dhe prokurorin e kësaj çështje, ku u njohën me provat që implikojnë britanikët në vrasjen e Nikulajt.

Po ashtu, prokurorët u njohën edhe me dosjen, e më pas do të vendosin nëse do të ekstradojnë britanikët që janë arrestuar pak ditë më parë në Angli, të cilët janë shpallur në kërkim me vendim të Gjykatës.

Sipas hetimeve te kryera nga prokuroria dhe policia shqiptare ne bashkepunim me ato angleze, rezulton se shtetasi portugez qe realizoi vrasjen, ka bashkepunuar me personat nga Anglia te cilet kane ardhur si turiste ne Shqiperi dhe kane mbajtur ne vezhgim viktimen per disa jave.

Per shkak te aktiviteteve te tij dhe konflikteve ne te kaluaren, Ardian Nikulaj kujdesej per sigurine e tij, megjithate autoret ia arriten ta ekzekutojne ne lokalin Coral ne pronesi te tij ne zonen e Shengjinit.