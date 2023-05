Vrasja e belgut pas prishjes së pazareve të drogës, autoritetet greke identifikojnë autorin shqiptar

Jugu i vendit e sidomos zona Sarandë-Delvinë vazhdon të mbetet në epiqendër të kronikës muajt e fundit pasi disa ngjarjeve të rënda kriminale në trekëndëshin Sarandë-Tiranë-Athinë. Policia greke së fundmi ka arritur të zbardhë vrasjen e një trafikanti belg kokaine, ngjarje kjo e ndodhur në 29 maj 2020 në Voula, Athinë. Bëhet fjalë për Kristof Ëaegeman, i cili u ekzekutua me dy plumba në kokë jashtë banesës së tij. Prej dy vitesh ai jetonte në Greqi me bashkëshorten e tij braziliane dhe fëmijën e mitur, duke përdorur edhe identitetin fals Giorgos Kristoforos.

VIKTIMA

Sapo viktima zbriti nga fuoristrada e tij “Volvo” me targa zviceriane, u qëllua dy herë me armë zjarri. Në vitin 2015, Ëaegeman është dënuar në Belgjikë me 12 vjet burg për trafik kokaine nga Amerika Latine përmes portit te Antëerp. Ëageman ishte gjithashtu një nga të dyshuarit e dosjes “Mackerel”, ku hetohej trafiku i kokainës nga grupi i Abdelilah EM alias Black, i cili ndodhet në Dubai. Në këtë dosje, Ëageman njihet me emrin Geert Nelle.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Së fundmi për vrasjen e Ëageman, policia greke, sipas gazetës “Kathimerini”, ka identifikuar si autor të dyshuar shtetasin Marius Diamanti alias Mario Diamanti nga Delvina. Ky i fundit rezulton i vrarë në 16 nëntor 2021 në një karburant në Nikaia të Athinës, ngjarje kjo ende e pazbardhur. Sipas mediave greke dhe burimeve të tyre, shkak i vrasjes së belgut Ëaegeman, ishte përgjegjësia e tij për humbjen e një ngarkese kokaine, të sekuestruar nga autoritetet.

AUTORI

Vetë Marius Diamanti kishte qenë i është arrestuar më parë për një sasi kokaine që iu gjet në makinë. Ai ishte akuzuar edhe për vrasjen e një 30-vjecari shqiptarë në 14 shkurt 2010 në rrugën Fokionos Negri në Kypseli, por pas shumë hetimesh ai u shpall i pafajshëm ndonëse arma që u gjet në vendin e ngjarjes kishte qenë e njëjte me atë që iu gjet Diamantit gjatë arrestimit. Po ashtu ai përmendet si i arrestuar edhe për një ngjarje kriminale në Mykonos, por edhe në këtë rast ishte lënë me detyrim paraqitje. Emri i Diamantit u përfol edhe në dosjen e madhe të një grupi falsifikatorësh që kishin pajisur me identitete të rreme trafikantë e vrasësh shqiptarë në Greqi, nga ku Diamanti kishte përfituar identitetin Stergios Maznevidis.

Ky nuk është rasti i parë kur shtetas shqiptarë përfshihen në atentate ndaj të huajve në Greqi.