Vrasja e Behar Sofisë, dëshmojnë familjarët, policia shoqëron 10 persona

Familjarët e 66-vjeçarit nga Berati Behar Sofia, janë marrë në pyetje nga Policia një ditë pas vrasjes në zonën e Piramidës në Tiranë.

Të afërmit e viktimës mësohet se kanë mohuar të kenë patur konflikte apo kërcënime kohët e fundit.

“Behari doli të pinte kafe, më pas do të blinte diçka dhe do të kthehej në banesë, kur doli, nuk na tha se do të takonte njeri”, mësohet se janë shprehurt familjarët e viktimës Behar Sofia.

Nga kqyrja paraprake që i është bërë celularit të viktimës, nuk janë gjetur biseda me persona të dyshimtë, përveç familjarëve.

Gjithashtu hetuesit kanë verifikuar edhe për ndonjë kontakt të dyshimtë por nuk kanë arritur të identifikojnë ndonjë kërcënim apo paralajmerim.