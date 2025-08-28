LEXO PA REKLAMA!

Vrasja e 61-vjeçarit në Shkodër, shkak dyshohet konflikti për pronën

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 22:34
Aktualitet
Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me ngjarjen tragjike që u regjistruar mbrëmjen e sotme në fshatin Abat në Shkodër.

Mësohet se autorit të dyshuar, Ndoc Maçaj dhe viktima, Pirro Prroni kanë patur një konflikt të hershëm për prona.

Raportohet se ata të dy prej më shumë se 10 vitesh kishin patur mosmarrëveshje në lidhje me pronat. Procesi regjistrimit të tokave ka rindezur konfliktet me tyre e cila më pas përfundoi në vrasje. 61-vjeçari u vra me armë zjarri ndërsa autori është në arrati.

