Vrasja e 20-vjeçarit shqiptar në Zvicër, arrestohet autori i dyshuar
Dhjetë ditë pas vrasjes së 20-vjeçarit shqiptar Ardit Nikçi në Zvicër, policia ka arrestuar autorin e dyshuar. I riu me oeigjinë nga Kosova vdiq në pikën e karburantit Avia në Geuensee të Zvicrës, si pasojë e plagëve që mori gjatë rrahjes mes dy grupeve.
Në vendin e ngjarjes u gjetën një thikë, gurë dhe një çekan, raporton Blick. Arsyeja e kësaj vrasje mendohet se ishte për një sistem ventilimi dhe për para. Policia e Luzernit ka arrestuar personin që dyshohet të jetë përgjegjës për vrasjen e shoferit të ri të kamionit.
“Ne shumë shpejt identifikuam dhe arrestuam të gjithë të dyshuarit,” konfirmon Simon Kopp nga zyra e prokurorit publik në Luzern. “Tëarrestuarit janë në paraburgim në lidhje me vrasjen në Geuensee. Si ka ndodhur akti në fakt dhe kush e ka viktimën në ndërgjegje tani po rindërtohet hap pas hapi,” shtoi ai. Në paraburgim janë shtatë persona. Në mesin e personave që janë në paraburgim janë pesë sirianë, një zviceran dhe një irakian, ndërsa në mesin e tyre është edhe një grua.
Kopp nuk zbuloi nëse të dyshuarit që gjenden në paraburgim kanë pranuar krimin apo janë mbrojtur në heshtje, transmeton Reporteri.
Zyra e Prokurorit po kryen hetimet për zënkën dhe nuk bën të ditur se çfarë armë dhe mjete janë përdorur për vrasjen e viktimës dhe lëndimin e personave tjerë.abcnews