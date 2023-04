Vrasja e 20-vjeçarit në Tiranë/ “Dy djem i ngacmuan të dashurën”, Lala zbulon detajet: I zunë pritë kur...

Gazetarja Klodiana Lala e ftuar në studion e emisionit “Open” ka zbuluar dinamikën e vrasjes së një 20-vjeçari në qytetin e Tiranës mbrëmjen e kaluar për shkak të një konflikti mes të rinjsh.

Lala zbuloi se dy djem kishin ngacmuar të dashurën e viktimës dhe kishin pasur një konflikt. Ajo tregoi se dy të rinjtë i zunë pritë pasi ai la punën si montazhier në një televizion në kryeqytet dhe po kthehej me një mik.

Një prej tyre mbajti shoferin, ndërsa tjetri ka goditur 20-vjeçarin me një hanxhar ose thikë të madhe në pjesën e brinjëve duke i shkaktuar vdekjen.

“Nuk e kemi edukuar rininë që të mos shkojë direkt te thika. 20-vjeçari punonte në një televizion dhe përkushtohej në punën e tij si montazhier. Dy djem i kishin ngacmuar të dashurën dhe kishin pasur një konflikt.

Mbrëmjen e kaluar sapo ka lënë punën dy persona i kanë zënë pritë dhe njëri mbajti shoferin dhe tjetri e goditi me hanxhar apo thikë të madhe në pjesën e brinjëve.

Babai i tij sot do nisej në SHBA sepse kishte fituar lotarinë dhe familja do bashkohej me të më pas”, zbuloi ajo.