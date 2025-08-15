Vrasja e 14-vjeçarit në Maliq, kryebashkiaku shkon për ngushëllim në banesë: Humbje e pazëvendësueshme, t’i themi stop dhunës
Kryetari i Bashkisë së Maliqit, Gëzim Topçiu, ka shprehur ngushëllimet e tij për familjen e 14-vjeçarit Erald Xhejo, i cili humbi jetën pasditen e djeshme në një lokal të fshatit Pirg, si pasojë e dhunës nga një bashkëmoshatar.
Topçiu vizitoi banesën e familjarëve të viktimës për t’u shprehur ngushëllimet dhe përcolli një mesazh për t’i dhënë fund dhunës.
“E rëndë për të gjithë ne ngjarja në Pirg, ku i riu 14-vjeçar Erald Xhejo ka humbur jetën nga dhuna mes bashkëmoshatarëve. Ngushëllime të sinqerta familjes për këtë humbje të pazëvendësueshme. U prehtë në paqe! Apeli shkon për të gjithë në këtë ditë të vështirë: Stop dhunës, bashkëjetesa duhet të jetë themeli i familjes dhe shoqërisë tonë!”, shkruan kryebashkiaku në rrjetet sociale.