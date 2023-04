Vrasësi u zhduk nën hundën e policisë, Rrumbullaku ultimatum efektivëve për vdekjen e biznesmenit në Lezhë

Kanë kaluar 2 ditë nga ekzekutimi mafioz i biznesmenit dhe anëtarit të Këshillit Bashkiak Lezhë, Ardian Nikulaj. Kreu i Policisë së Shtetit Muhamet Rrumbullaku, ka mbledhur krerët e policive në Lezhë dhe iu ka kërkuar veprime të shpejta. Paçka se autori është zhdukur në mesin e ditës, nën hundën e policisë dhe ka dalë nga një rrugë thuajse e pamundur të dilet, pa u vënë re nga askush duke u futur në rrugën kryesore që lidh Lezhën me Shkodrën.

Sipas të dhënave dyshohet se autori është vrasës me pagesë. Që prej momentit të ngjarjes janë shoqëruar dhe marrë në pyetje disa persona, por deklarimet e tyre nuk e kanë ndihmuar grupin hetimor për të rënë në gjurmët e autorit. Nga këqyrja e kamerave të sigurisë autorit mendohet të ketë ardhur nga Shkodra dhe duket lëvizur me një motor “Skuter”, kamufluar me skafandër dhe një jelek fosforeshent, i ngjashëm me ato të Policisë Rrugore. Pasi kryen krimin ai largohet sërish qetësisht me motor, duke ndjekur të njëjtin itinerar përgjatë superstradës në drejtim të Shkodrës dhe në aksin LezhëKakarriq humbet gjurmët për fare. Në këtë pikë ku nuk ka as kamera në rrugë dhe dyshohet të jetë ndihmuar dhe nga persona të tjerë për tu larguar.

Ndërkohë një motor i ngjashëm me atë të vrasësit të dyshuar të biznesmenit Ardian Nikulaj, një ditë më parë në Shëngjin është bllokuar ditën e djeshme në Tiranë. Për të realizuar atentatin ndaj 50-vjeçarit Nikulaj mendohet të kenë bashkëpunuar me një sërë personash, të cilët kanë ndjekur lëvizjet e Nikulajt, duke sinjalizuar autorin për të kryer vrasjen, pikërisht në momentin kur ka hyrë në lokalin CORAL në pronësi të viktimës, në vijën e parë të bregdetit të Shëngjinit. Nga veprimet hetimore të kryera është dalë në konkluzionin se autori ka qenë një vrasës, profesionist duke vepruar qetësisht pa lënë gjurmë dhe pa dëmtuar persona të tjerë që ndodheshin në lokal.