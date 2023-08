Vrasesi algjerian e goditi në gjoks Klajdi Bitrin dhe shkoi qetësisht në plazh, rrefehen deshmitaret

Ai thotë se nuk ka qëlluar, se nuk e ka kuptuar se e ka vrarë, se e ka marrë armën me shtizë “vetëm për t’u mbrojtur nga ata të tre” dhe se plagosja fatale ka qenë aksidentale.

Molloul Fatah , 27-vjeçari algjerian i arrestuar për vrasjen e Klajdi Bitrit , një punëtor i ri shqiptar, i cili vdiq i shpuar nga shtiza e peshkimit , është në dëshpërim .

A nuk e dinte Fatah që e kishte vrarë Klajdin?

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Epo, sigurisht pasi e ka goditur ka nxjerrë shtizën nga gjoksi dhe është larguar” , përgjigjet hetuesi që po heton për vrasjen e Sirolo , ku të dielën e kaluar një mosmarrëveshje mes shoferëve përfundoi në këtë tragjedi absurde .

Nëse algjeriani ishte në dijeni të krimit, ajo që ndodhi menjëherë më pas është edhe më e habitshme: ” Ai shkoi në plazh me të fejuarën e tij dhe ndoshta përdori edhe një pushkë nënujore “. , e njëjta mesa duket me të cilin tre orë më parë kishte vrarë njëzet e tre vjeçarin shqiptar, i cili ndërhyri për të prishur sherrin që shpërtheu pranë një rrethrrotullimi për një arsye shumë të parëndësishme: ngadalësimin e një makine.

Dinamika e historisë u rindërtua nga karabinierët e kompanisë Osimo, nga ata të hetuesisë dhe të provincës. Në thelb: janë tre makina, në të parën një familje italiane udhëton me një grua në timon; në të dytin, një Opel Astra, janë autori Fatah dhe e dashura e tij, dhe në makinen e tretë, një Mercedes me targa belge, dy vëllezërit Bitri dhe një i ri i tretë në timon, miq të familjes italiane qe ndodhej ne makinen e pare. Ndodh që gruaja të ngadalësojë shpejtësinë sepse nuk e di rrugën, me pas Fatah fillon të behet nervoz dhe nis te shaje dhe burri i zonjes qe ishte ne timon perplaset me të. Klajdi zbret nga makina dhe përpiqet t’i ndaje i ndjekur nga i vëllai i tij dhe shoku i tyre qe ishin ne nje makine.

Ky eshte versioni qe japin ne fakt të gjithë dëshmitarët. Por jo per ate qe ndodh me pas, qe eshte edhe e renda:

“E mora pushkën për t’u mbrojtur”, thotë Fatah. “Nuk është e vërtetë, ka qëlluar Klajdin”, thotë vëllai i viktimës. “Algjeriani e ka goditur me shqelma dhe grusht burrin tim – tha gruaja në makinën e parë –. Tre shokët tanë vrapuan për ta mbrojtur dhe kur i pa përballë, hapi bagazhin, nxori pushkën e peshkimit dhe qëlloi Klajdin. Në mes të gjoksit”.

Hetuesit duket se besojnë më shumë në këto versione të fundit. “Kam hapur dosjen për vrasje me dashje të rënduar për arsye të kota”, përmblodhi prokurorja e Ankonës, Monica Garulli, e cila urdhëroi autopsinë për ditën e sotme.

Kush ishte Klajdi? “Njeri i mirë, punonte në kantieret e Ankonës si punëtor dhe luante me ne, kishte ardhur 5 vite më parë dhe kishte sjellë vëllain dhe të fejuarën”, kujton Pali Gjecko, përfaqësues i komunitetit shqiptar ne Marche. Ai luante futboll ne kategorite inferiore pere nje ekip qe ka stemën e flamurit shqiptar. “Luajte ne mesfushë, i shpejtë, teknikë e mirë, e bënte per pasion, për të qenë me ne, sepse besonte në projektin tonë të integrimit, kjo është një tragjedi e pamasë”, thotë i zemëruar trajneri i tij, Taieb Ferjani.