Vranësira të shpeshta dhe reshje shiu, parashikimi i motit për sot

Orët e paradites do të mbeten me kthjellime ne bregdet dhe zonat e ulëta, por me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta parqiten zonat malore. Pas mesditës, pritet zhvillim i vranësirave në zonat Lindore dhe pjesërisht në Qendër duke rrezikuar shira të përkohëshëm, megjithëse vranësirat do të jenë të pranishme në pjesën më të madhe të vendit, reshje priten lokalisht në ektremin Jugor dhe zonat Lindore të Shqipërisë.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes,por mbeten kostante në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 12°C deri në 32°C.

Era do te fryjë mesatarisht me shpejtesi deri në 40 km/h nga drejtimi veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 2 ballë.