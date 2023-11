Vranësira të dendura dhe reshje të pakta shiu, parashikimi i motit për sot

Shqipëria do të dominohet nga vranësira të dendura dhe reshje të pakta shiu e dëborës në zonat e thella malore. Parashikohet që mesdita dhe orët e pasdites të sjellin përmirësim të dukshëm të kushteve atmosferike në pjesën më të madhe të territorit duke rikthyer kthjellimet dhe vranësirat e shpeshta por do të mbeten me vranësira dhe reshje të izoluara shiu e dëbore zonat në skajin verior të vendit.

Ndërkohë pritet që të njëjtat kushte meteorologjike të vijojnë edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie të lehtë në orët e mëngjesit por rriten në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 3°C deri në 19°C. Era do të fryjë mesatare me shpejtësi mbi 45 km/h nga drejtimi kryesisht verilindor duke sjellë në brigjet e Adriatikut dhe Jonit dallgëzim mbi 3 ballë.