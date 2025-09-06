LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vranësira pas mesdite, temperatura deri 35 gradë, parashikimi i motit, 6 shtator 2025

Lajmifundit / 6 Shtator 2025, 07:59
Aktualitet

Vranësira pas mesdite, temperatura deri 35 gradë, parashikimi i motit,

Të shtunën vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare në orët e mesditës përgjatë relieveve malore.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 7m/s, ndërsa përgjat vijës bregdetare e kryesisht atë jugperëndimorë dhe në zonat luginore era fiton shpejtësi deri në 12m/s.

Vranësira pas mesdite, temperatura deri 35 gradë, parashikimi i motit,

Deti – Valëzimi forcës 1-3 ballë.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion