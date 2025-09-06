Vranësira pas mesdite, temperatura deri 35 gradë, parashikimi i motit, 6 shtator 2025
Lajmifundit / 6 Shtator 2025, 07:59
Aktualitet
Të shtunën vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Moti parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare në orët e mesditës përgjatë relieveve malore.
Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 7m/s, ndërsa përgjat vijës bregdetare e kryesisht atë jugperëndimorë dhe në zonat luginore era fiton shpejtësi deri në 12m/s.
Deti – Valëzimi forcës 1-3 ballë.