Vranësira në të gjithë vendin, ja parashikimi i motit për sot

Moti në vendin tonë ditën e sotme do dominohet nga vranësira të lehta në të gjithë territorin. Sipas MeteoAlb, kjo është vetëm për pjesën e parë të ditës, pasi në atë të dytën, do ketë kalime më të dendura vranësirash në të gjithë vendin, por nuk do ketë reshje shiu.

Sipas MeteoAlb, zonat bregdetare dhe të ulëta do kenë një mot të kthjellët, ndërsa pasditja dhe mbrëmja do pushtojë gjithë vendin me vranësira, por pa reshje. Moti i tillë do vazhdojë deri të premten.

Temperaturat do kenë një luhatje nga 14°C deri në 33°C. Ndërsa era do fryjë me shpejtësi mbi 35 km/h nga jug perëndimi, duke krijuar kështu 2 ballë dallgëzim në det.