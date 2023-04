Vranësira dhe reshje të pakta shiu, si pritet të jetë moti sot

Shqipëria

Pjesa e parë e ditës pritet të jetë me alterime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta të cilat më të dukshme do të paraqiten në zonat lindore të territorit, duke krijuar dhe mundësi për reshje afatshkurtre. Por orët vijuese do të shtojnë vranësirat gradualisht në të gjithë vendin tonë, ku parashikohet të gjenerojnë reshje shiu në sasira të pakta dhe në zona të izoluara në ultësirën perëndimore. Ndërsa në zonat malore të Shqipëris do të ketë reshje të pakta dëbore.

Kosova

Kosova përgjatë ditës së diel parashikohet të jetë në mbizotërimin e vranësirave të shpeshta në pothuajse të gjithë 24 orëshin, Por priten dhe intervale të shkurtra me kthjellime. Vranësirat do të pësojnë herë pas here zhvillime të përkohëshme duke gjeneruar reshje të pakta shiu dhe dëbore në vend. Pritet që më të dukshme vranësirat dhe reshjet të jenë gjatë pjesës së dytë të ditës.