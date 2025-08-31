Vranësira dhe reshje shiu, parashikimi i motit për ditën e sotme, 31 gusht 2025
Sipas meterologeve, e diela do të shoqërohet me mot të paqëndrueshëm në të gjithë territorin, sipas parashikimit nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak.
Moti do të karakterizohet nga vranësira të herëpashershme, të cilat do të jenë mesatare deri të dendura, veçanërisht në orët e para të ditës.
Pas mesditës pritet përmirësim gradual me kthjellime në disa zona.
Reshjet e shiut do të jenë me intensitet të ulët në shumicën e territorit, ndërsa në zonat malore mund të jenë mesatare dhe të përkohshme.
Pas mesditës, pritet që reshjet të tërhiqen dhe të kufizohen kryesisht në relievet malore, për t’u ndërprerë gradualisht në orët në vijim.
Era do të fryjë nga drejtimi juglindje-veriperëndim me intensitet mesatar deri në 7 m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore, kryesisht në jugperëndim, era mund të arrijë shpejtësi deri në 12 m/s. Deti do të jetë i qetë, me dallgëzim të ulët në forcën 1 deri 2 ballë.