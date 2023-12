Vranësira dhe rënie temperaturash, parashikimi i motit për sot

Qarkullimi i masave ajrore nga veriperëndimi i Europës do të kushtëzojë në vendin tonë alternime kthjellimesh dhe vranësirash në të gjithë territorin, ku më të dendura vranësirat do të paraqiten në zonat malore përgjatë shtrirjes lindore, megjithatë nuk priten reshje. Parashikohet që pasditja dhe orët e mbrëmjes të vijojnë nën ndikimin e motit të qëndrueshëm, ku kthjellimet dhe vranësirat e lehta do të jenë dominante.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie me 2 gradë C në orët e mëngjesit por edhe mesdita sjelle një rënie të lehtë të tyre duke luhatur vlerat ditore nga -4°C deri në 12°C. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 45 km/h nga drejtimi Verior dhe Verilindor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim mbi 2 ballë.