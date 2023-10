Vranë bashkëkombasin në Britani, e pësojnë keq dy shqiptarë

Marsid Senia dhe Mentor Selmani janë dënuar me 33 vjet burg për një sherr fatal në rrugë, ku mbeti i vrarë një 22-vjeçar shqiptar. Dy të rinjtë janë dënuar nga pakujdesia për rolet e tyre në një përleshje të madhe në rrugë në Sheffield, e cila çoi në vdekjen e një 22-vjeçari, janë vënë pas hekurave. Armend Xhika vdiq nga plagët me thikë pas një përleshjeje masive midis dy grupeve shqiptarësh në rrugën Earl Marshall në Fir Vale, Sheffield më 13 maj 2021, thuhet në media.

Policia e Yorkshire-it të Jugut thotë se pas një përplasjeje në trafikun rrugor, e cila ndodhi më herët atë ditë, pasi një nga grupet fajësoi zotin Xhika për aksidentin. Marsid Senia, 26 vjeç (majtas) dhe 29-vjeçari Mentor Selmani (djathtas) u shpallën fajtorë për vrasje nga pakujdesia në lidhje me vdekjen e 2023, pas më shumë se dy vitesh pritje, familja e Z. Xhika më në fund iu dha drejtësi kur dy nga personat përgjegjës për vdekjen e tij të parakohshme u burgosën për një total prej 33 vitesh e katër muajsh gjatë një seance në Gjykatën e Sheffield Crown.

Duke përshkruar rolet e Selmanit dhe Senias, gjyqtari, Nicholas Hilliard, i tha gjykatës se megjithëse provat nuk sugjeronin se asnjëri i pandehur ishte vrasësi me thikë që i shkaktoi plagën fatale me thikë z. Xhika, të dy ishin pjesë e një grupi që ‘inkurajonte ‘ dhe ‘ndihmuan’ vrasësin. Duke dhënë dënimin, z. Justice Hilliard tha se ashpërsia e çështjes kërkon ‘dënime të rëndësishme’ dhe e burgos Selmanin, nga Matcham Road, Stratford, Londër për 20 vjet; ndërsa Senia, nga Burnett Street, Bradford u dënua me 13 vjet e katër muaj pas hekurave.

Të dy të pandehurve iu tha se duhet të kryejnë të paktën dy të tretat e dënimit të tyre në paraburgim; dhe se ata do të dëbohen pas daljes nga burgu.