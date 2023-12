Vodhi 35 mln lekë në kompaninë ku punonte, arrestohet menaxheri

Një 34-vjeçar është arrestuar nga policia për shkak se akuzohet për vjedhje në një kompani.

I arrestuari është A. D., 34 vjeç, me detyrë menaxher i një kompanie private.

Po ashtu njoftohet se u procedua në gjendje të lirë J. D., 35 vjeçe, pasi në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë vjedhur shumën 3.500.000 lekë të rinj në subjektin ku punonin.

Njoftimi i policisë:

Nga specialistët për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar u bë ndalimi i shtetasit A. D., 34 vjeç, me detyrë menaxher i një kompanie private, si dhe u procedua në gjendje të lirë shtetasja me iniciale J. D., 35 vjeçe, pasi në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë vjedhur shumën 3.500.000 lekë të rinj në subjektin ku punonin.