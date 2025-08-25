Vlorë/ Zjarr në pyllin me pisha në fshatin Akërni, tymi mbulon zonën
Një zjarr ka përfshirë pasditen e sotme pyllin me pisha në zonën e hidrovorit, në fshatin Akërni, Njësia Administrative Novoselë.
Në pamjet e siguruara shihet se tymi i dendur ka mbuluar të gjithë zonën, duke krijuar shqetësim për banorët dhe mjedisin përreth. Në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse të Vlorës me 7 punonjës, të cilët po punojnë intensivisht për izolimin dhe shuarjen e flakëve.
Për shkak të terrenit të vështirë dhe rerës që pengon lëvizjen e automjeteve zjarrfikëse, pritet që në pyllin e pishave pranë hidrovorit të ndërhyjnë edhe dy helikopterë për shuarjen e flakëve.
Aktualisht, vatrat e zjarrit janë të izoluara dhe nuk paraqesin rrezik për t’u përhapur më tej.