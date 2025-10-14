Vlorë/ Zjarr në pyllin e Hidrovorit në Novoselë, flakët përfshin një sipërfaqe me shkurre e kullota
Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 20:05
Aktualitet
Flakët kanë përfshirë një sipërfaqe me shkurre dhe kullota në pyllin e Hidrovorit, ndërsa forcat zjarrfikëse janë nisur menjëherë drejt vendit të ngjarjes.
Vlorë-Një zjarr ka rënë pasditen e sotme në afërsi të Akërnisë, në pyllin e Hidrovorit, që ndodhet në njësinë administrative Novoselë në Vlorë.
Flakët kanë përfshirë një sipërfaqe me shkurre dhe kullota, ndërsa forcat zjarrfikëse janë nisur menjëherë drejt vendit të ngjarjes.
Falë ndërhyrjes së tyre, zjarri është izoluar në orët e mbrëmjes, duke shmangur përhapjen drejt zonës së pyllëzuar./Shqiptarja