Vlorë: Ripërtëritet hapësira publike, fillon operacioni në bulevardin e qytetit

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 11:49
Aksioni për lirimin e hapësirave publike në qytetin e Vlorës ka marrë një intensitet të ri, veçanërisht përgjatë bulevardit kryesor, i cili është një nga arteriet më të rëndësishme për jetën urbane në këtë qytet. Strukturat përkatëse të bashkisë, duke u koordinuar me policinë bashkiake, kanë filluar një fushatë për të eliminuar zëniet e paligjshme që pengojnë lëvizjen e lirë të këmbësorëve dhe ndotin pamjen e hapësirave publike.

Ky operacion qëndron mbi një qëllim të qartë: rikthimin e bulevardit si një zonë funksionale dhe estetike, e cila do të shërbejë si një hapësirë më e mirë për qytetarët dhe vizitorët. Problematika e zënieve të paligjshme ka qenë e pranishme prej kohësh dhe përfshin objekte si tavolina, kioska dhe struktura të improvizuara, të cilat janë vendosur pa autorizim në trotuare. Këto zënie pengojnë qarkullimin e lirë të këmbësorëve, duke ndikuar negativisht në komoditetin dhe sigurinë e tyre.

Fushata filloi në zonën e Lungomares dhe tani është shtrirë në të gjithë qytetin, duke u zgjeruar në zona të tjera ku janë identifikuar zëniet e paligjshme. Ky aksion vjen në një kohë kur kërkesat për një ambiente urbane më të pastër dhe më të rregullt po rriten, duke reflektuar një tendencë të përgjithshme për të përmirësuar cilësinë e jetës në qytetet shqiptare.

Reagimi i qytetarëve ndaj këtij aksioni është përzier; disa e mbështesin nismën si një hap pozitiv për të krijuar hapësira më funksionale, ndërsa të tjerë shprehin shqetësim për pasojat që mund të sjellë për bizneset e vogla. Megjithatë, autoritetet lokale duket se janë të vendosura për të vazhduar me këtë aksion derisa të arrihet objektivi i një bulevardi të lirë dhe të shoqërohet me një përmirësim në lëvizjen e qytetarëve dhe estetiken e qytetit. Kjo fushatë është pjesë e një strategjie më të gjerë për revitalizimin e hapësirave publike dhe përmirësimin e kushteve të jetesës në Vlorë.

