Vlorë, i moshuari gjendet i vdekur në banesë, dyshimet e para

Lajmifundit / 25 Janar 2022, 19:41
Aktualitet

Vlorë, i moshuari gjendet i vdekur në banesë, dyshimet e para

Një 72-vjeçar është gjetur pa shenja jete në banesën e tij, në lagjen "Pavarësia" në Vlorë. Sipas policisë, dyshohet se vdekja e të moshuarit ka ardhur nga shkaqe natyrale.

Vlorë/Informacion paraprak

Më datë 25.01.2022, rreth orës 17:30, në lagjen "Pavarsia", Vlorë është gjetur pa shenja jete, në banesën e tij shtetasi R. P., 72 vjeç.

Nga këqyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune, paraprakisht dyshohet vdekje natyrale.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

