LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vlorë/ Aksident i trefishtë në Tunelin e Llogarasë, krijohet trafik i rënduar

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 19:01
Aktualitet

Vlorë/ Aksident i trefishtë në Tunelin e Llogarasë, krijohet

Vlorë - Tre automjete janë përplasur pasditen e sotme në Tunelin e Llogarasë rreth orës 15:45. Fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar vetëm dëme materiale. Aksidenti fillimisht shkaktoi trafik të rënduar, ndërsa tani qarkullimi po kryhet normalisht.

Njoftimi i policisë:

Sot, më datë 28.07.2025, rreth orës 15:45, në “Tunelin e Llogarasë”, ka ndodhur një përplasje midis tre automjeteve, vetëm me dëme materiale.

Në aksident janë përfshirë automjetet: tip “Audi”, me drejtues shtetasin A. M., tip “Volvo”, me drejtues shtetasin A. H., dhe tip “Mitsubishi”, me drejtues shtetasin K. M. Pas përfundimit të veprimeve proceduriale, automjetet e aksidentuara u spostuan dhe qarkullimi në tunelin e Llogarasë vijon normalisht.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion