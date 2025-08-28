Vlorë/ Aksident i trefishtë në Tunelin e Llogarasë, krijohet trafik i rënduar
Vlorë - Tre automjete janë përplasur pasditen e sotme në Tunelin e Llogarasë rreth orës 15:45. Fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar vetëm dëme materiale. Aksidenti fillimisht shkaktoi trafik të rënduar, ndërsa tani qarkullimi po kryhet normalisht.
Njoftimi i policisë:
Sot, më datë 28.07.2025, rreth orës 15:45, në “Tunelin e Llogarasë”, ka ndodhur një përplasje midis tre automjeteve, vetëm me dëme materiale.
Në aksident janë përfshirë automjetet: tip “Audi”, me drejtues shtetasin A. M., tip “Volvo”, me drejtues shtetasin A. H., dhe tip “Mitsubishi”, me drejtues shtetasin K. M. Pas përfundimit të veprimeve proceduriale, automjetet e aksidentuara u spostuan dhe qarkullimi në tunelin e Llogarasë vijon normalisht.