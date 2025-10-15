VKM/ Qeveria miraton fondin prej 753 mijë lekësh për pronarët që preken nga shpronësimet në 'Rrugën e Arbrit'
Sipas vendimit të ri, vlera totale e shpronësimit për pronarët e pasurive të paluajtshme, që preken nga projekti, rritet nga 6.24 milionë lekë në 6.99 milionë lekë, me një shtesë prej 753 648 lekësh, e cila do të përballohet nga buxheti i shtetit.
Këshilli i Ministrave ka miratuar sot një fond shtesë lidhur me shpronësimet për ndërtimin e segmentit rrugor “Rruga e Arbrit”.
Sipas këtij vendimi, pronarët e prekur do të kompensohen pasi të dorëzojnë dokumentacionin përkatës pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin, e cila do të ndjekë të gjitha procedurat e likuidimit.
Po ashtu, Autoriteti Rrugor Shqiptar do të mbulojë shpenzimet procedurale në vlerën 70 mijë lekë. Në zbatim të vendimit janë ngarkuar Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave, Agjencia e Kadastrës, ARRSH, si dhe drejtoritë përkatëse të administrimit dhe mbrojtjes së tokës në qarqet Tiranë e Dibër.
Vendimi i plotë:
V E N D I M ‘PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.794, DATË 11.12.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “RRUGA E ARBRIT”, TË NDRYSHUAR”. Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave V E N D O S I: 1. Në vendimin nr.794 datë 11.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Rruga e Arbrit”, të ndryshuar”, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
a) Në pikat 3 dhe 4, vlera “… 6 244 373 (gjashtë milionë e dyqind e dyzet e katër mijë e treqind e shtatëdhjetë e tre) lekësh …” zëvendësohet me “… 6 998 021 (gjashtë milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e njëzet e një) lekë …”.
b) Pas pikës 4.1 shtohet pika 4.2, me këtë përmbajtje: “4.2. Vlera shtesë e shpronësimit, prej 753 648 (shtatëqind e pesëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e dyzet e tetë) lekësh, përballohet nga buxheti i shtetit, llogaria “Fondi i shpronësimeve”, në Bankën e Shqipërisë.”.
c) Tabelës bashkëlidhur vendimit në fuqi i shtohet edhe tabela bashkëlidhur këtij vendimi. 2. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën, që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin.
3. Agjencia Shtetërore për Shpronësimin kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim. 4. Shpenzimet procedurale, në vlerën 70 000 (shtatëdhjetë mijë) lekë, përballohen nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
5. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Drejtoria e Administrimit dhe e Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Tiranë, Drejtoria e Administrimit dhe e Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Dibër dhe Agjencia Shtetërore për Shpronësimin për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”./Shqiptarja