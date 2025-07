VKM/ Miratohet ndërtimi i centralit fotovoltaik 62 MW në Kolonjë, do të prodhojë energji për 49 vite

Këshilli i Ministrave ka miratuar ditën e sotme ndërtimin e centralit gjenerues të energjisë elektrike fotovoltaike me kapacitet 62 megavatë, në fshatin Taç Lartë, Bashkia Kolonjë, Qarku Korçë. Ky projekt është iniciativë e shoqërisë “Fortis Energy and Construction” sh.p.k. dhe nuk është objekt koncesioni, as nuk përfiton nga masat mbështetëse.

“Miratimin e ndërtimit të centralit gjenerues të energjisë elektrike fotovoltaike dhe veprave ndihmëse, i cili nuk është objekt koncesioni dhe nuk përfiton nga masat mbështetëse, në fshatin Taç Lartë, Bashkia Kolonjë, Qarku Korçë, nga shoqëria ‘Fortis Energy and Construction’, sh.p.k., me elementet, si më poshtë vijon:

a) Emri i aplikuesit: Shoqëria ‘Fortis Energy and Construction’, sh.p.k.;

b) NIPT/NUIS: M11821012G;

c) Tipi i centralit: Fotovoltaik;

ç) Kapaciteti i instaluar: 62MW;

d) Afati i pritshëm i vënies në punë dhe pajisja me leje ndërtimi: brenda 36 muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.”-thuhet në vendim.

Në bazë të dokumentit zyrtar, koha e ndërtimit dhe pajisjes me lejen përkatëse do të zgjasë maksimumi 3 vjet, ndërsa afati i operimit të centralit është i përcaktuar për 49 vjet nga hyrja në fuqi e vendimit.