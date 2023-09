Vjosa Osmani takohet me Presidentin Biden dhe jep mesazhin e fuqishëm pas shtrëngimit të duarve

Me duart shtrënguar fortë me liderin amerikan, Osmani e konsideroi aleancën e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës aleancë të përjetshme të lirisë.

“Aleanca e lirisë. Aleanca e përjetshme”– shkruan Osmani krahas momenteve të publikuara nga takimi.

Presidentja e Kosovës deklaroi se pa SHBA-në, Kosova do ishte zhdukur si shtet. Sipas Osmanit, raporti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është ekzistencial për Kosovën.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Për të treguar domethënien e raportit mes dy vendeve, Osmani risolli në kujtesë një pasazh nga fjalimi ikonik i Biden sa i përket pushtimit të Ukrainës.

“Në momentet më të rënda që përjeton, ka shumë rëndësi kush qëndron me ty.”- citoi Osmani Biden, në referencë të ndihmës që dha SHBA i dha Kosovës për t’i bërë ballë gjenocidit serb.