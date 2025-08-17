LEXO PA REKLAMA!

Vjehrra ushtron dhunë ndaj nuses në Korçë, ajo pajiset me urdhër mbrojtjeje

Lajmifundit / 17 Gusht 2025, 13:12
Aktualitet

Vjehrra ushtron dhunë ndaj nuses në Korçë, ajo pajiset me

Një ngjarje e dhunës në familje u regjistrua në Korçë, ku një 60-vjeçare, e identifikuar si nusja e djalit, u dhunua nga vjehrra e saj. Pas incidentit, gruaja u pajis me urdhër mbrojtjeje nga autoritetet.

Rasti është referuar në Prokurori, ku po vijon procedimi penal për veprën penale të ushtrimit të dhunës ndaj një personi në familje.

Policia e Korçës njofton se vijon monitorimin e situatës dhe ndërhyrjen për të garantuar sigurinë e personave të përfshirë.

